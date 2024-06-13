(最終値下げ)ポケモンカード　マスカーニャ sar

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ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)マスカーニャ、sarです。自引き後、すぐにスリーブに入れて保管しています。素人目に特に傷などはありませんが、あくまでもプレイ用とお考えください。折れ、水濡れ防止をして発送します。