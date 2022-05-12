我儘ラキア 初回予約限定 Blu-ray セット

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商品詳細
無言、即購入OK。【商品の詳細など】我儘ラキア初回予約限定Blu-rayセット※チェキ4枚付属なし 【チャキ付き ＋2000円】[我儘ラキア]【初回限定盤】[LIVEBlu-ray]ONYXTOUR〜Final〜atKTZeppYokohamaー初回限定盤特典内容ー●パスステッカー●ピクチャーチケット●アクリルキーホルダー●アクリルスタンド（メンバー4人集合）●ライブ写真ブロマイド❌チェキ4枚（各メンバー1枚ずつ）【状態】新品Blu-rayシュリンク未開封【その他、注意事項】USED、あくまでも中古品とご理解の上、宜しくお願いいたします。他にも出品してます。#翠のバンドグッズ邦楽 邦ロック ロック バンド 10-FEETkenyokoyamawanimaSHANKGOOD4NOTHINGHEY-SMITHcoldrainUVERworld細美武士 ELLEGARDENストレイテナーSiM京都大作戦 ヤバイTシャツ屋さん SUPERBEAVERASIANKUN-FUGENERATIONマキシマムザホルモンROTTENGRAFFTY 04LimitedSazabysMANWITHAMISSIONマンウィズSUPERSONICツタロックフェス MEGAVEGASイナズマロックフェススウィートラブシャワー サマーソニック ソニックマニア ライジングサンロックフェスティバル ロック・イン・ジャパン・フェスティバル フジロックフェスティバル百万石音楽祭 キタカゼロックフェス メトロック ビバラロックジャパンジャムアラバキロックフェス BLAREFESTブレアフェス SATANICCARNIVALサタニックカーニバル DEADPOPFESTiVALデッドポップフェス HAZIKETEMAZAREFESTIVALハジマザ GIGANTICMUSICFESTIVALジャイガ 京都大作戦
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