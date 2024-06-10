8/28まで値下げ。ポケモンカード ギラティナVSTAR UR

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自引き後即スリーブに入れたため素人目ではありますが、白かけ等はなく完備品に近いものだと思います。トラブル防止のためプレイ用でお願いします！即購入、多少の値下げは受け付けますので、コメントお願いします！発送時は折れ対策、濡れ対策実施します！