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8/28まで値下げ。ポケモンカード ギラティナVSTAR UR
商品番号 X60389463717
商品名

8/28まで値下げ。ポケモンカード ギラティナVSTAR UR
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,373 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自引き後即スリーブに入れたため素人目ではありますが、白かけ等はなく完備品に近いものだと思います。トラブル防止のためプレイ用でお願いします！即購入、多少の値下げは受け付けますので、コメントお願いします！発送時は折れ対策、濡れ対策実施します！
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