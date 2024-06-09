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- 453 尾形光琳 燕子花図 工芸金属 複製品 額装
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商品詳細
サイズ…縦37.5㎝×横58.5㎝尾形光琳の複製画です。「燕子花屏風図（右隻）」の絵です。額の状態は良好です。絵の金属部分ですが、数箇所に錆のような汚れの斑点がついています。ガラスですので、扱いにはご注意下さい。尾形光琳【おがたこうりん】江戸中期の画家。京都の呉服商雁金(かりがね)屋尾形宗謙の次男。40歳ころから本格的な画家生活にはいる。絵は初め狩野・土佐折衷風（狩野派，土佐派）から，のち宗達派に傾倒，その装飾画様式に知的なきびしさを加えた。代表作《燕子花(かきつばた)図屏風》《紅白梅図屏風》など。弟尾形乾山の陶磁器の絵付けや，光悦風の蒔絵(まきえ)などにもすぐれた意匠を残している。#尾形光琳#工芸品#金属工芸#燕子花#国宝#琳派
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