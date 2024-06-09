SONY ECM-999

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商品詳細
SONYELECTRETCONDENSERMICROPHONEECM-999自宅保存のため経年劣化、画像6枚目のように配線の中の一本の状態が良くありません。こちらの配線のみ別の物をお使いになることをお勧め致します。現在、音響を確認できる環境でないため確認できていません。ご理解頂ける方のみお願い致します。状態は画像で確認して頂けたらと思います。宜しくお願い致します！種類···マイク
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