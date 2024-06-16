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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。乾山作A069雲錦茶碗銘花ノ舞紫埜浩明箱書き寸法口径14cm底径6cm高さ8.5cm素人採寸です多少の誤差有ります。未使用ですが長期保管品です画像が全てです良くご覧下さい、ご理解できる方宜しくお願い致します。基本的に返品、クレームには対応致しかねます宜しくお願い致します。種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/hesitantly634184.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei553171.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln16202.html
茶道具乾山作抹茶茶碗
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