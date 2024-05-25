純錫製 鍛栄造 建水 茶こぼし 600g 本錫 鍛栄工房 金属工芸品 茶入 ...

ほぼ未使用で長期保管品です。保管品につき若干の小傷や汚れはございます。状態は画像にてご確認の上、ご了承下さい。その他、付属品は画像の物が全てです。【サイズ】実寸・・約・・蓋は除いて計測高さ:8.7cm口直径:9.5cm素人採寸ですので誤差はお許し下さい。【総重量】蓋含む約600g



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