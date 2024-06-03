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商品詳細
JO1ペンライト第1弾付属なしの本体のみ発送させて頂きます。箱無し両方とも数回使いましだがJO1のペンライトは確認したところ特に目立った傷等ないですが神経質な方はご購入お控えください。プチプチで包み壊れないように発送させて頂きます。即購入○
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