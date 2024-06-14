【鑑別書付き】和田玉貔貅　和田碧玉　和田翡翠　ヒキュウ根付け

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和田玉彫刻の値段と価格推移は？｜15件の売買データから和田玉彫刻の ...

和田碧玉の貔貅彫刻です。未使用コレクション品。45×30×15mm程度43.11g鑑別書あり紐が通せそうな穴が何ヵ所かあります。コロンとしていて可愛く、縁起物として飾っておいても紐を通して身に付けても良いと思います。他にもいろいろ出品しています。同梱歓迎です。