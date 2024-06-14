関東限定送料無料 三味線 0212え2 A2 100

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関東限定送料無料関東以外の方お値段変わりますので、購入前にコメントお願い致します。三味線丸打胴山さわり正寸細棹サイズ：全長約98㎝、棹の太さ約2.5㎝使用による小傷など少々ございます。付属品等は画像1にあるものがすべてとなりますので、ご確認お願いします。胴の皮破れあり。棹の上部（月形）に破損あります。画像3参照素人なので、商品詳細が詳しくわかりませんので、画像にてご判断お願いします。付属品の一部に前の持ち主の名前がかかれている場合もございますが、ご了承ください。発送の際は画像2のようにバラシて発送となります。ご自身で組立が必要です。上記状態をよくご理解の上、購入お願いいたします。似た商品の出品もありますので、合わせてご検討宜しくお願い致します。