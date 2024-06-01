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- 【ギターアンプ】VOX Mini5 rhythm iv アイボリー
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商品詳細
VOXギター用モデリングアンプMINI5RhythmIVアイボリーリズムパターン内蔵自宅練習ストリートに最適持ち運び電池駆動マイク入力MP3接続ヘッドフォン使用可5W【商品状態】7年ほど前に18000円ほどで購入後、あまり使用しなかったものの傷汚れ等あります。あくまで中古品ですのでノークレームノーリターンでお願いします。動作確認済み。簡易清掃済み。【付属品】本体／電源コード【商品詳細】◆ブランドVOX(ヴォックス)◆色アイボリー◆出力電流5◆商品の寸法17.8Dx35.6Wx27.9Hcm◆商品の重量4.1キログラム◆アンプ・モデル数:11◆エフェクト・タイプ数:8◆リズム・パターン数:99◆入出力端子:INPUT端子×1、MICIN端子×1、◆AUXIN端子×1、PHONES端子×1◆付属品:キャリング・ストラップ、ACアダプター(DC12V)【商品紹介】抜群のフットワークを誇る軽量・コンパクトなモデリング・アンプMINI5にリズム機能がプラス。多彩なリズム・パターンをバックに演奏できるMINI5Rhythm、新登場。VOXMINIシリーズは、ロング・セラーを続ける軽量・コンパクト、そして電池駆動のモデリング・アンプ。リアルなサウンドをどこへでも持ち運べ、自宅からストリートへと活躍の場を選びません。そんなMINIシリーズの最新モデルMINI5Rhythmは、上位モデルValvetronixシリーズを継承する11種のアンプ・サウンド、8種のエフェクトを筆頭に、リズム機能までも新たに搭載。計99種類ものバリエーションを誇り、多彩なリズム・パターンをバックに演奏を楽しむことができます。他にも、マイク・インプット、AUXインプット、E音専用チューナー等、多彩な機能をコンパクトなボディに詰め込み、あらゆるシチュエーションでギター演奏を思う存分楽しむことが可能になります。【即購入OK】※中古品です。ご理解の上お買い求めください。ノークレームノーリターンでお願いします。
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