BOSS TU-3W WAZA CRAFT チューナー

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商品詳細
機材入れ替えの為出品いたします。中古で買っている為、小さいキズ等あります。（写真で確認お願いいたします）元々説明書と保証書はありませんでしたので、説明書はダウンロードしていただければと思います。動作確認済みです。よろしくお願いいたします。TU-3W(J)”MADEINJAPAN”ChromaticTuner技WazaCraftSeriesSpecialEditionBOSS#BOSS#TU_3W_J_”MADEINJAPAN”ChromaticTuner技WazaCraftSeriesSpecialEditionアクセサリー···チューナー
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