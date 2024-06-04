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２個　ポケモンカードゲーム コレクションファイルプレミアム 151
商品番号 E31612384532
商品名

２個　ポケモンカードゲーム コレクションファイルプレミアム 151
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム コレクションファイルプレミアム 1512点セット新品未開封商品内容・カードファイル（9ポケットタイプ・4穴式）／1冊・カード用9ポケットリフィル（フラップ付／高透明シート）／10枚※図鑑番号入りリフィル9枚+無地のリフィル1枚・インデックスシート／1枚
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