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- ２個 ポケモンカードゲーム コレクションファイルプレミアム 151
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商品詳細
ポケモンカードゲーム コレクションファイルプレミアム 1512点セット新品未開封商品内容・カードファイル（9ポケットタイプ・4穴式）／1冊・カード用9ポケットリフィル（フラップ付／高透明シート）／10枚※図鑑番号入りリフィル9枚+無地のリフィル1枚・インデックスシート／1枚
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