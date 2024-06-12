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SNOOPY x GReeeeN グッズ　4点　Tシャツ、ポーチ、ボトル
商品番号 G74096698155
商品名

SNOOPY x GReeeeN グッズ　4点　Tシャツ、ポーチ、ボトル
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GReeeeNグッズ2019年SNOOPYxGReeeeNスヌーピー　PEANUTSスペシャルコラボグッズ●ネイビーTシャツMサイズ●イエローTシャツMサイズ●小物ポーチ●スリムクリアボトル（500ml）※中身確認の為、ボトルのみ開封計4点セット売りの為、バラ売りはしません。長期自宅保管、経年劣化の為、袋、箱、テープにヨレ、折れがあります。袋が密封されていない為、細かいゴミが付着している場合があります。ご不明点がありましたら、コメントでお願いします。一度人手に渡ったもの、中古品とご理解いただける方にお願いします。気にされる方はご遠慮下さい。小さく折りたたんで発送します。折り目がつくかもしれません。お取置き、専用出品はいたしません。コメントやりとり中であっても、先にご購入いただいた方とお取引き致します。お値下げはタイミングをみて行います。突然の削除、再掲載する事があります。どうぞ宜しくお願い致します。
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