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ぶいすぽ　藍沢エマ　直筆ポストカード2種　誕生日缶バッジ\u0026ステッカー
商品番号 X68826025939
商品名

ぶいすぽ　藍沢エマ　直筆ポストカード2種　誕生日缶バッジ\u0026ステッカー
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 7,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポストカードは未使用、缶バッジ\u0026ステッカーセットは未開封ですが、初期傷などを気にされる方はご購入をご遠慮くださいm(__)mポストカードは水濡れ防止＋硬質カード、缶バッジ\u0026ステッカーセットは水濡れ防止＋ぷちぷちでの梱包になります。
http://narcologia.ru/goods/waveform605917.html
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