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- ぶいすぽ 藍沢エマ 直筆ポストカード2種 誕生日缶バッジ\u0026ステッカー
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商品詳細
ポストカードは未使用、缶バッジ\u0026ステッカーセットは未開封ですが、初期傷などを気にされる方はご購入をご遠慮くださいm(__)mポストカードは水濡れ防止＋硬質カード、缶バッジ\u0026ステッカーセットは水濡れ防止＋ぷちぷちでの梱包になります。
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