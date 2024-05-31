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- ★2本セット★ SHURE SM58 ダイナミックマイク 正規品
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商品詳細
.★2本セット★SHURESM58ダイナミックマイク正規品1本は多少使用感ありますが、もう1本は予備用のため使用感無く美品です動作確認済み画像にあるものが全てとなります配送はヤマト便になります#shure#sm58#マイク
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