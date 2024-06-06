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茶道具　棗　八雲塗　牡丹
商品番号 M70071092695
商品名

茶道具　棗　八雲塗　牡丹
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···茶道具伝統工芸　八雲塗の棗　牡丹の絵柄です。蓋と本体に牡丹が描かれています。素人保管をご理解の上ご検討下さい。棗なつめ茶道お手前抹茶牡丹お正月黒棗お棗ぼたんボタン花花柄
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