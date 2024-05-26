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- 【極美品】MS-3 Multi Effects Switcher
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商品詳細
MS-3MultiEffectsSwitcherBOSS#BOSS#MS_3MultiEffectsSwitcher先週購入し、自宅で1時間ほど使用したのみの極美品です。エフェクターボードに組み込むために裏面にマジックテープを貼りましたが、それ以外はほぼ新品同様かと思います。私の使用用途では必要無いと判断し、出品しております。種類···エフェクター・プロセッサー
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