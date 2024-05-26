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【極美品】MS-3 Multi Effects Switcher
商品番号 P58871313562
商品名

【極美品】MS-3 Multi Effects Switcher
ブランド名 ボス
特別価格 税込 19,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MS-3MultiEffectsSwitcherBOSS#BOSS#MS_3MultiEffectsSwitcher先週購入し、自宅で1時間ほど使用したのみの極美品です。エフェクターボードに組み込むために裏面にマジックテープを貼りましたが、それ以外はほぼ新品同様かと思います。私の使用用途では必要無いと判断し、出品しております。種類···エフェクター・プロセッサー
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