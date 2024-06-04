硝子茶碗　蛍蒔絵　吉昭作　平茶碗【美品】

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種類...茶道具自宅保管品です。他にも茶道茶碗を出品しております。まとめて欲しいなどありましたら、またご質問下さい。まとめたことにより浮いた送料分お値引きします。※商品自体には関係ない話ですが、、私がこのフリマ用に撮った写真がネットのおそらく偽通販サイトで使用されていますそちらの方がはるかに安い値段設定されていますので、迷惑しています。ご注意ください写真転載禁止