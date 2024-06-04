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硝子茶碗　蛍蒔絵　吉昭作　平茶碗【美品】
商品番号 Y48602576636
商品名

硝子茶碗　蛍蒔絵　吉昭作　平茶碗【美品】
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具自宅保管品です。他にも茶道茶碗を出品しております。まとめて欲しいなどありましたら、またご質問下さい。まとめたことにより浮いた送料分お値引きします。※商品自体には関係ない話ですが、、私がこのフリマ用に撮った写真がネットのおそらく偽通販サイトで使用されていますそちらの方がはるかに安い値段設定されていますので、迷惑しています。ご注意ください写真転載禁止
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