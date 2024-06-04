ポケモンカード151 バラ20パック。

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商品詳細
コンビニ等で買い集めたものになります。そのため封入率はわかりません。未サーチ品です。評価を見ていただければ安心してご購入いただけると思います。内容はわかりかねますので、中身での評価はご遠慮願います。気になる方は購入をご遠慮ください。
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