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商品詳細
高さ8cm蓋をはずした、椀のみの高さ5cm直径12cmわれ、かけなく良い状態です やけゎないですあと5(全部で10)あります10こでしたら、木箱入りです
http://narcologia.ru/goods/marshal294980.html
http://narcologia.ru/goods/capitation123808.html
http://narcologia.ru/goods/providence76794.html
骨董 菓子椀 花に蝶々 木製 雑煮椀 沈金蒔絵 木製 漆器 ５つ～ - 漆芸
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