psa10 ブラッキーvmax rrr 台湾版 繁体字 中国語 海外版

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PSA鑑定済みのカードとなります。入手後すぐに手袋装着の上スリーブにいれて暗所にて保管していますがケースに初期傷がある場合がございます。カードの状態に関しましては、PSAの評価通りとさせていただきます。ご希望に沿ってお写真追加できますのでおっしゃってください。質問の返答に対してお返事がない場合ブロックさせていただく場合がございますのでご容赦ください。梱包材につつみ発送させて頂きます。トラブル防止のためプロフィールのご一読をお願いいたします。#マスキッパポケカ#マスキッパpsaポケモンカードポケカpsa鑑定PSA10