ダークナイト　バットマン・ベイン　セット

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商品詳細
【月末限定価格】マクファーレントイズのダークナイトからバットマンとベインのセットになります。開封してガラスケースにて飾ってました。バットマンマンはマントをカスタムしております。針金が入っておりますので形をある程度自由に固定可能です。元のマントもお付けしますが、接着を剥がしてますので、貼り直す必要があります。カスタムのマントは接着してます。購入時からの付属品は揃っております。綺麗に取り扱いましたが、あくまで中古になりますのでご理解頂ける方でのご購入をお願い致します。保管に際してタバコやお香の使用、ペット飼育などありません。#バットマン#ジョーカー#BATMAN#JOKER#DC#DCマルチバース#McFARLANETOYS#DCcomics#マルチバース
http://narcologia.ru/goods/reboot455736.html
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