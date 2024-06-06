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吉澤GP582-TY　C3 グランドピアノカバー（イエロー/アイボリー　音符柄）
商品番号 V21942522988
商品名

吉澤GP582-TY　C3 グランドピアノカバー（イエロー/アイボリー　音符柄）
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉澤　グランドピアノカバー　GP582-TYC3Bのグランドピアノに使用していました。確認したところ、数ヶ所に汚れと擦り傷があります。画像でご確認ください。ご使用前にクリーニングされたり補修されても良いかと思います。ご不明な点は購入前にコメントにてお伝えください。コンパクトに折りたたんで発送します。折皺など、細かいことが気にならない方にお譲りします。ゆうゆうメルカリ←→らくらくメルカリ便の変更の可能性あります。種類···グランドピアノ
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