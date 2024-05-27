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ピクミン 一輪挿し 3種 赤青黄 セット Nintendo 限定　花瓶
商品番号 D97061734637
商品名

ピクミン 一輪挿し 3種 赤青黄 セット Nintendo 限定　花瓶
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 4,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用ピクミン一輪挿し花瓶　赤青黄3種セット割れがないか、店頭で店員さんが開封して確認しました。写真の可愛い一輪挿しを、安心の匿名メルカリ便にて丁寧に発送致します。即購入可です。●商品サイズ（cm）（約）高さ13×幅5.6●材質磁器
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