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ARTFX+/ シビル・ウォー コトブキヤ アイアンマン キャプテンアメリカ
商品番号 H31736663906
商品名

ARTFX+/ シビル・ウォー コトブキヤ アイアンマン キャプテンアメリカ
ブランド名 コトブキヤ
特別価格 税込 8,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定値下げ新品未開封品『アベンジャーズ/エンドゲーム』ARTFX+/シビル・ウォーキャプテン・アメリカ:キャプテン・アメリカvsアイアンマン・マーク461/10PVCスタチュー2種セットフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···その他スケール
http://narcologia.ru/goods/providence506094.html
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