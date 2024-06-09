ポケモンカード　RR まとめ売り

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商品詳細
写真のカードのまとめ売りとなります。黒炎の支配者、レイジングサーフ等を開封したものになります。ガブリアスexサーフゴーexリザードンex等合計rr58枚自引きのカードになるため、比較的綺麗なカードが多いと思います。自引き後、すぐにスリーブに入れて保管しております。素人保管になりますので、少なからず傷はあるかもしれません。理解頂ける方のみ購入をお願いします。バラ売りはしておりませんので、ご理解ください。#ポケモンカード#黒炎の支配者#レイジングサーフ
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