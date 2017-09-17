【#ミカのフィギュア大量出品】結月ゆかり スマホスタンド フィギュア

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商品詳細
プルクラスマホスタンド美少女キャラクターコレクションNo.13結月ゆかりPVC製塗装済み完成品フィギュア全高：約82mm開封後は即座に密閉式のガラスケースへ保管しておりました。上記によりフィギュア本体には目立った傷、汚れはございません。念の為に付着している埃等も簡単に清掃しております。但し一度人の手に取った商品ではございますので、添付画像参考の上で、ご購入をご検討願います。商品受け取り後はノークレームノーリターンでお願い致します。【宣伝】アニメ・ゲーム系のフィギュアを大量出品中です！複数購入によって多少の値下げ等も検討可能です。以下のハッシュダグで出品しておりますので是非ご観覧下さい！！！#ミカのフィギュア大量出品#フィギュア#スマホスタンド#VOCALOID#VOICEROID#結月ゆかり#プルクラ
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