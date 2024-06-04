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抽象画 油絵 大型 新品 アート 壁掛け モダン 北欧 モノクロ
商品番号 L58880163102
商品名

抽象画 油絵 大型 新品 アート 壁掛け モダン 北欧 モノクロ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 17,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎タイトル抽象画油絵大型100×80新品アート現代アート壁掛けモダン北欧ミッドセンチュリーモノクロ◎サイズ幅:80奥行:3高さ:100＊単位はcm◎コメントモノクロのデザインは、モダンで洗練された雰囲気を持ち、北欧とミッドセンチュリーのデザイン要素を見事に融合しています。作品は白と黒で構成され、白の割合が多いことで、空間に明るさと軽やかさをもたらします。壁に掛ければ、お部屋に独自のアートアイコンを加え、洗練された雰囲気を演出します。このモダンなアート作品で美しいモノクロの世界をお楽しみください。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション私どもの商品は海外より特別に取り寄せております。新品ではありますが、商品によっては配送中、検品時に微細な傷が生じる場合がございます。可能な限り写真として明示させていただくよう努めておりますが、どうかご理解いただきますようお願い申し上げます。
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