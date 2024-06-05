デッドバイデイライト　フェンミン genipop　全2種を2セット

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商品詳細
DEADBYDAYLIGHT（デッドバイデイライト）フェンミン フィギュア✕2セットピンクグリーン全2種4個セットバラ売り不可即購入可能新品、未開封品となります。発送はメルカリ便で発送します。大きな傷や凹みなどはありませんが、細かな傷を気になさる方神経質な人は購入を御遠慮ください。未開封になりますので不具合等はメーカーへお問い合わせください。配送中の事故は配送業者にお問い合わせください。自宅にペット、喫煙者はおりません。他にも多数出品してますので、出品者ページからご覧ください。
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