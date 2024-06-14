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Mrs. GREEN APPLE NOAH no HAKOBUNE SS席特典
商品番号 F66141619556
商品名

Mrs. GREEN APPLE NOAH no HAKOBUNE SS席特典
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・SS席トートバッグ・SS席バスタオル(新品未開封品)・SS席ポーチ(新品未開封品)・乗船証明書等・銀テープ2本Mrs.GREENAPPLEARENATOUR2023“NOAHnoHAKOBUNE”にてSS席で配布された記念品のトートバッグ、バスタオル、ポーチの3点セットです。トートバッグ自体はそのまま配布されていましたが、渡されてすぐにカバンの中に入れましたので美品です。バラ売りは不可です。Mrs.GREENAPPLENOAHnoHAKOBUNEノアノハコブネミセスグリーンアップルミセス大森元貴若井滉斗藤澤涼架グッズ種類···エコバッグ/トートバッグ
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