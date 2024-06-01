Guyatone FLIP5000FCX

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音出し確認済みです。ネットで検索しても情報がほとんどなく、貴重な真空管アンプなのではと思います。角のプラスチックパーツのひび割れ、金属パーツの錆、わずかな小傷はございますが、年代を考えますとかなりの美品だと思います。かなり痛んでおりますがカバーもお付けいたします。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。なお、値下げ交渉等には応じられませんのでご了承のほど宜しくお願いいたします。