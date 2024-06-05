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- 長田紅霞 山水画 絹本彩色 軸装から額装に変わっています。￼サイズ31 × 43
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商品詳細
絵画の種類···日本画形式···額縁 44×57.5センチ主題···山水画主な画材···絹本彩色￼女流作家で有名な長田紅霞の山水画です。絹の上に墨で彩色しています。シミが出てきています。ですから傷や汚れありとしました。また絹の性質上波のよう￼になっていますが￼、遠くから見たら気になる事はそれほどありません。最後の写真にあるように、額縁に所々小さな傷があります。遠目には全く気になりません。￼
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