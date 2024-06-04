ブルーアーカイブ ゲーム開発部 アクリルスタンド 4つまとめ売り

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商品詳細
グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)新品未開封です。即購入可能です。バラ売り不可です。発送方法はらくらくメルカリ便です。コメントもお気軽にどうぞ。※2023年10月25日12000円から11800円に値下げしました。
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