【調整品】Otolier CONTOLOLATTIA A CREMONIA

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OtolierオトリエCONTOLOLATTIAACREMONIAKPZD85-103バイオリンヴァイオリン 【商品状態】経年に伴う傷は見られておりますが、演奏に支障をきたすようなダメージは見られておりません。虎杢がとても美しく、まだまだご使用頂ける状態です。工房にて全体調整済み。勿論試奏確認もおこなっておりますので、すぐにご使用頂ける状態となっております。年式は記載されておりませんがリペアマンに見て頂いた所、70年〜80年あたりに製作された物ではないかとのこと。そこそこ年数も経過しておりますので乾いた良質な音がお楽しみ頂けます。付属品はハードケース、弓、肩当てが付属します。ケースはリュックタイプにもなりますので便利です。現在購入出来るのはこちらの1点限りとなっておりますので、ぜひこの機会にご検討ください。