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【茶道具】三千家好写　三和盆　川瀬表完　漆塗　R0722
商品番号 L81967844048
商品名

【茶道具】三千家好写　三和盆　川瀬表完　漆塗　R0722
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 17,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀杏の木の挽物に、麻布を漆張りしてあります。朱塗の盆に松竹梅をくわえた鶴を配しています。盆点や菓子盆、料理を盛り付けたり多様できます。表千家　裏千家　武者小路千家の三千家◆サイズ直径37.5㎝高さ3.5cm◆キズ、状態目立ったキズ、汚れなどはございませんが、長期保管品につきその旨ご理解ください。共箱このほかにも茶道具を出品しています。#kotosyaの茶道具おまとめ割引も対応しております。ぜひお気に入りのお品物をみつけてください。\u2028\u2028\u2028\u2028#茶道#薄茶\u2028#濃茶\u2028#表千家\u2028#裏千家#江戸千家\u2028#抹茶茶碗\u2028#アンティーク\u2028種類...茶道具
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