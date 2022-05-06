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限定　佐野元春　CDケース(アルバムHEART LAND用)
商品番号 W96499834170
商品名

限定　佐野元春　CDケース(アルバムHEART LAND用)
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

佐野元春　CDケース(アルバムHEARTLAND用)限定品佐野元春　アルバム〝HEARTLAND〟をより楽しく聴いてもらうためのエクストラ・ノートと題した解説集が封入されています。各曲毎の解説と、LIVE時の写真がカラーで冊子になった物が同封されており、底面には、HEARTLANDのCDアルバムが格納出来るようになっています。1999年に古いレコード店にて発見し購入。大切に保管しまていましたが、購入時に既に中古品で少し使用感(古臭さ)があった為、それは残っています。中古品である旨、個人保管であった旨をご理解ください。
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