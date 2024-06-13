ホットウィール ランボルギーニ 限定 レア

hotwheelsランボルギーニカウンタックLP500S水色RLC限定品日本未発売品。箱、ケースの状態が気にならない方のみご購入してください。新品、白い外箱のみ開封品です。透明のケースは一度も開けてません！状態は写真で確認願います。値下げ不可！箱の折れやシワ、ヨレケースの変形や凹みや傷など生産時からある塗装剥げやタンポ擦れなど色々とあるため、神経質な方はご遠慮下さい。ご購入後、配送中での破損はNC.NRです。どうぞ宜しくお願い致します。



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