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X154 鎌倉彫茶托　博陽堂製　五客セット　煎茶道具　漆芸
商品番号 E26948188906
商品名

X154 鎌倉彫茶托　博陽堂製　五客セット　煎茶道具　漆芸
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径13.7㎝高さ2㎝年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ　#インテリア　#雑貨骨董　アンティーク　レトロ　アート　インテリア　和雑貨　古美術品　明治　大正　昭和種類...その他
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