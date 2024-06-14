Ableton Push エイブルトン プッシュ

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埃や湿度を管理した禁煙環境にて保管、持ち出し利用は一度も無し、DAW環境への接続も一度も無し出品者が54,220円で購入したものです本体、純正アダプタ、純正USBケーブル、説明書2冊付属しますAbletonLiveのコントローラーとして遜色無く活用できます。エイブルトンプッシュを音楽制作環境の一つとして試してみたい方にお譲りします。Abletonはドイツの企業ですが筐体に日本企業であるAKAIのパッドを採用しており、その筋でも正統派なMIDIコントローラーですAKAIはヒップホップなどサンプリングミュージックの普及初期からサンプラーのスタンダードとして世界中で信頼されてきました外装はPushの特長でもある高級マットラバーコーティングであり、この素材の避けられない加水分解のためベタつきありますが、一番大事な操作ツマミやパッドには経年変化や劣化は一切ありませんマットラバーコーティングは重曹で洗い剥がせるようなので、気になるようでしたらお調べくださいPerfumeなどの舞台演出で知られる真鍋大度さんは映像作品をリアルタイムで操作するため、動画ソフトのAdobePremier(アドビプレミア)にPushを接続し大舞台で駆使していらしたので、AbletonPushはMIDIコントローラーとしても幅広い用途に対応します何卒よろしくお願い致します。種類...DJコントローラー、DAW、DTM、サンプリングパッド