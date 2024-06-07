人気作家★森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》★南蛮(窯変）瓢花器★胡麻

森岡成好さんの土味・たっぷり掛かった黄胡麻、窯変の出た焼けの良い南蛮瓢花器になります。。大体の大きさは、高さ：約２０，５ｃｍ、径：約１５ｃｍ程度になります。【MORIOKASHIGEYOSHIPROFILE】1948年 奈良県五條市に生まれる1974年 和歌山県かつらぎ町天野に築窯1974年 種子島を訪れ南蛮焼締と出会う★71年に唐津から移住した中里隆氏が住む種子島を訪ね、仕事を手伝う機会に恵まれた。1974年 沖縄の窯場を訪ねる1975年 北米、中米で土器を学ぶ1976年 韓国の窯場を訪れる。以後十数回訪韓1977年 東南アジアの窯場を訪ねる。以後十数回1978年 台湾、沖縄の窯場を訪れる1981年 個展（東京・南青山グリーンギャラリー?97年）1981年 個展（ニューヨーク、アーロン・フェイバーギャラリー）1981年 ニューヨーク近代美術館パーマネントコレクション（大壺）1982年 インドネシアで土器を学ぶ1982・83年 インド、スリランカの窯場を訪ねる2001年 個展（ニューヨーク、コネチカット）2010年 石垣島に工房と鉄砲窯を築く2012年 石垣島で初窯注意事項作品のみになります。



人気作家☆森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》☆南蛮(窯変）瓢 ...



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