Moon レゲエマスターピックアップ　P90 Neck

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。Moonのレゲエマスターについていましたピックアップの出品になります。ネック側になります。おまけでこちらは動作未確認ですが、ダンカンピックアップ(リア)をおつけいたします。タイプ···テレキャスタータイプアクセサリー・パーツ···ピックアップ
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming522192.html
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