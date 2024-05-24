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リズム・ポコ ドラムセット 木製
商品番号 R69222724638
商品名

リズム・ポコ ドラムセット 木製
ブランド名 クレヨンハウス
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リズムポコのドラムセットシンバル、ドラム(太鼓)、ウッドブロックがついていて、本格的ですバチも2本揃っています。写真のように傷や汚れはありますが、音や品質は問題ありません。子どもが使用したものですので、その点にご理解がある方にご購入をお願いします。箱・説明書はありません。自然の製品ですので、多少傷やロゴが薄くなっている箇所ございますが問題なく使用出来ます。ドラムの表面が少しシワっとしてます。緩衝材で包み発送予定です。素材...天然木種類···ドラムセット
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