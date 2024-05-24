カシオ　CTK-4000

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商品詳細
⭐︎商品詳細[メーカー]・CASIO¥28,000[商品名]・電子ピアノ[型番]・CTK-4000[付属品]・譜面台・譜面本（付属のものではないです）✳︎8/11（金）動作確認済みです。鍵盤、その他ボタンも確認済み。
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