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カシオ　CTK-4000
商品番号 R96838610746
商品名

カシオ　CTK-4000
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 2,535 円
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商品詳細

⭐︎商品詳細[メーカー]・CASIO¥28,000[商品名]・電子ピアノ[型番]・CTK-4000[付属品]・譜面台・譜面本（付属のものではないです）✳︎8/11（金）動作確認済みです。鍵盤、その他ボタンも確認済み。
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