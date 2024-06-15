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早い者勝ち！　ポケモンカードゲーム　ミライドン　sar
商品番号 C91783363007
商品名

早い者勝ち！　ポケモンカードゲーム　ミライドン　sar
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　ミライドン　sarプレイで使用せず、コレクションケース内で保管していたカードです。濡れ・折れ防止して送らせていただきます。裏面上部真ん中付近に微かけあり。その他は目立った傷等は見られませんが、素人検品のため他にも細かな傷等の見落としある場合があります。プレイ用での購入でお願い致します。また画像で状態確認し、納得した上での購入お願い致します。もしご興味ありましたら、他の私のカードの出品の品を下記よりご覧ください#左ショータローズポケカこちらの商品は即決可能ですので、気になられた方はコメントなく購入大丈夫です。他に購入前に気になることは、事前のコメント宜しくお願い致します。#ポケモン#pokemon#ポケモンカード#ポケカ#プレイマット#ラバープレイマット#vstarユニバース#タイムゲイザー#ロストアビス#チルタリスcsr#テールナーcsr#ポケモンセンター#クレイバースト#ミミッキュ#ナンジャモ#ナンジャモsar#トリプレットビート#バイオレットex#スカーレットex#151#nagaba#プロモ#PSA10#マスターボールボックスパックシングル···シングル
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