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- Bacchus/UniverSeseries【カスタム】BJB-1R CAR
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商品詳細
ボディ形状や基本仕様など、伝統的なスタイルを引き継いだスタンダードで人気のジャズベースタイプのBJB-1R。ヴィンテージフォルムはそのままに、ネックの仕上げや演奏性の向上など、トラディショナルなスタイルを崩さずに現代的なアップデートを盛り込んで製作されています。ピックアップを2基搭載したジャズベーススタイルは、汎用性に富んだ幅広いサウンドメイクとパッシブサウンドによる繊細な表現力の幅があり、幅広いミュージックシーンでご演奏いただけます。サーキットをカスタム（写真4）しており、シリーズ/パラレル切り替え仕様ですので幅広いサウンドメイクができます。ノーマルのパラレル時はレンジが広くパキッとした感じの音で、TONEポットをひっぱり上げるとシリーズに切り替わりフロントとリアのピックアップがハムバッキング状態となり、ミドルが上がりブーストがかった様な、かなりパワフルな音になります。サーキット：出品前に下記内容で新品に交換TONEポットをミリ規格ALPHA製プッシュプルスイッチポット（A250K）に交換 ピックアップのシリーズ/パラレル切り替え仕様に変更フロントとリアのVolポットはミリ規格ALPHA製A250Kの物に交換コンデンサーをオレンジドロップの715P0.022μF600Vに交換アウトプットジャックはswitchcraft製モノラルジャックに交換線材にギャビットクロスワイヤー使用コントロールはパラレル時（シリーズ時）フロントVo（フロントリアVo）リアVo（使用しません）トーン（トーン）出品前に音出し確認、メンテナンス済み。弦は音のギラつき感がなくなって来ているので、できれば交換をお勧めします。ネックは若干の順反りで調整しています。トラスロッドは余裕あり。フレットは目視ですがほぼ減りはないです。弦高はレギュラーチューニング時で4弦側12Fで約2.1mm1弦側12Fで約2.0mmで調整していますがお好みで調整して下さい。全体的に使用における多少のスクラッチ傷や打痕はありますが綺麗な方だと思います。ボディ裏面に少し目につく傷打痕あります。（写真10枚目）あくまで個人使用、個人メンテナンスの中古品です。ご理解頂ける方のみご検討をお願い致します。#エレキベース#Bacchus#ジャスベース
http://narcologia.ru/goods/capitation574308.html
http://narcologia.ru/goods/competitive384581.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle487166.html
BJB-1-RSM/M CAR (Bacchus / バッカス) エレキベース
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
http://narcologia.ru/goods/capitation574308.html
http://narcologia.ru/goods/competitive384581.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle487166.html
BJB-1-RSM/M CAR (Bacchus / バッカス) エレキベース
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com
Bacchus Universe Series BJB-2-RSM/M OWH - labaleinemarseille.com