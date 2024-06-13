須賀月芳 氏作 黄銅 茶托 高砂 共箱入

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当方他のサイトには出品しておりません。無在庫転売はお控え下さい！ご覧頂き有難うございます。未使用、経年保管品です。一枚裏に緑青が出ています、あとは綺麗だと思います。サイズ直径11cm高さ1.5cm木箱(日焼け有り)、栞付きです。