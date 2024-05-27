【ミヤザワ】フルート MS-70S

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【ミヤザワ】フルートMS-70S中古品リッププレートのみが銀製で他の部分は洋白銀製のようですある程度デイリーな掃除はしておりますが、このままの出荷になります中古品のため細かなキズ汚れありますヘコミなどは素人目には見当たりません初心者の方、久しぶりに吹く方、お手頃なフルートをお探しの方、サブ楽器をお探しの方などにもぴったりですご質問、みたい箇所などありましたら、お気軽にコメントください※発送スケジュールのお知らせは、プロフをご確認下さい#吹奏楽#クラシック#ジャズ#ポピュラー