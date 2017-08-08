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コスベイビー
商品番号 U53449412861
商品名

コスベイビー
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

movieシリーズ　アントマンのコスベイビーになります。新品で購入し、数ヶ月間陽の当たらないガラス棚にて飾っておりました。日本では未発売のため、海外のオークションで購入したものになります。匂いや汚れ、傷等無く、状態は非常にいいです。movieのシリーズをご購入頂いた際に、出品している物の中からコスベイビーを2体無料で付けさせて頂きます(movie以外)。※2枚目の画像はmovieシリーズを並べた画像になります。#コスベイビー#movie#トイサピエンス#アントマン
http://narcologia.ru/goods/approximate683920.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement810999.html
http://narcologia.ru/goods/procurement574833.html
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