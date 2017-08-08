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商品詳細
movieシリーズ アントマンのコスベイビーになります。新品で購入し、数ヶ月間陽の当たらないガラス棚にて飾っておりました。日本では未発売のため、海外のオークションで購入したものになります。匂いや汚れ、傷等無く、状態は非常にいいです。movieのシリーズをご購入頂いた際に、出品している物の中からコスベイビーを2体無料で付けさせて頂きます(movie以外)。※2枚目の画像はmovieシリーズを並べた画像になります。#コスベイビー#movie#トイサピエンス#アントマン
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