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商品詳細
辰砂釉 切り脚長方盆栽鉢です。特に落款はありません。大きさおよそ22.0×16.5㎝、高さ17.0㎝。重さもあり、辰砂釉の赤色が美しい鉢です。この大きさの辰砂釉の鉢は珍しいと思います。カケ、ニュウ等ございませんが、脚に釉薬が溜まったせいか少々のガタツキがございます。祖父から譲り受けたものなので、かなり古い物です。室内倉庫保管品です。盆栽お好きで、ご理解ある方にお願い致します。※転売目的の転載はご遠慮下さい。丁寧に梱包して、匿名黒ネコ便にて配送を予定しております。#盆栽鉢#辰砂#古盆器
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